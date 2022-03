ArcelorMittal en Shell uitblinkers op lichtgroen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd. De AEX sloot 0,3 procent in het groen op 718,37 punten. Andre Brouwers van Het Beleggingsfonds meent dat beleggers nog een roze bril op hebben. Maar de AEX krijgt volgens hem op 735 punten te maken met serieuze weerstand. “De inflatie en rente zijn serieuze problemen die nog eens worden verergerd door de oorlog in Oekraïne”, aldus Brouwers. “Als de belegger zijn roze bril af doet, klopt de werkelijkheid dan nog met zijn perceptie”, aldus Brouwers. Hij denkt dat het wellicht tijd wordt om in plaats van ‘buy the dip’ over te stappen op ‘sell the rally’. Beleggers moesten het maandag stellen zonder veel macronieuws. Uit Duitsland kwam het nieuws dat de producentenprijzen afgelopen maand enorm hard stegen. Verder bleek de Chicago Fed index iets gedaald, maar nog altijd te wijzen op een groei boven het langjarig gemiddelde. De euro/dollar handelde op 1,1031 en olie werd bijna 6 procent duurder. Europa zou, in navolging van de VS, overwegen om een ban op Russische olie te zetten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees daarnaast op aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend. "Een deel van de productie lag een tijd plat", aldus Hewson. "Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden." Stijgers en dalers Dankzij de oplopende olieprijs won het aandeel Shell maandag bijna 5 procent. ArcelorMittal deed het net iets beter met een koersstijging van 5,5 procent. Techaandelen Prosus en Just Eat Takeaway daalden ruim 5 procent. In de Midkap was OCI koploper met een koerswinst van ruim 6 procent. Aperam en AMG volgden met winsten van 2,5 en 4 procent. WDP en InPost daalden zo'n 3 en 4 procent. Bij de smallcaps ging B&S Group aan de leiding met een stijging van ruim 3 procent. Bouwers BAM en Heijmans wonnen 1,5 tot 2,5 procent. TomTom en CM.com daalden zo'n 2 tot 3 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de hoofdindexen in de VS tot een procent lager. Bron: ABM Financial News

