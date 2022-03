Vlakke opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een min of meer vlakke opening, na een hernieuwde stijging van de olieprijzen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een uur voor de opening vrijwel ongewijzigd. Technologie-index Nasdaq en de Dow Jones-index stonden tot 0,3 procent in het rood. De olieprijs loopt weer op nu de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland over een mogelijke wapenstilstand weinig tekenen van progressie laten zien. De olieprijs wordt nog vooral bepaald door de kans op een diplomatieke oplossing van het conflict, zei CBA. De Oekraïense regering weigert de overgave van zijn troepen in Marioepol, nadat Rusland een ultimatum stelde om de wapens neer te leggen in de Oekraiense kuststad, die grotendeels is verwoest door Russisch artillerievuur en bombardementen. Het Britse ministerie van defensie zei dat er nog steeds hevige gevechten plaatsvinden ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden zal overleggen met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse en Britse premiers Mario Draghi en Boris Johnson over de oorlogssituatie. "Dit is de voornaamste aanjager voor de markten in de komende dagen en mogelijk weken, alles wat er uit het Oekraïne-conflict voortkomt", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Brzeski kijkt ook naar rapporten van inkoopmanagers in de VS en Eurppa, op donderdag, voor een eerste indicatie hoe de oorlog de economie begint te treffen. De Europese beurzen noteerden vlak. De Russische aandelenmarkt blijft gesloten. Macro-economisch nieuws is er voorbeurs de Chicago Fed, die een maandelijkse index voor de regio publiceert. De olieprijs klom steeg weer tot ruim boven 100 dollar. Een meifuture West Texas Intermediate steeg 3,9 procent tot 107,12 dollar, terwijl Brent-olie voor mei 4,0 procent duurder werd op 112,31 dollar. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend. "Een deel van de productie lag een tijd plat", aldus Hewson. "Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden."



De euro/dollar noteerde op 1,1043. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1052 op de borden. ING ziet de dollar deze week verder aansterken, na de renteverhoging van de Fed en de koerswinst van de euro vorige week. Bedrijfsnieuws Het aandeel Boeing gaat onderuit op het bericht van Chinese staatsmedia dat een Boeing 737 vliegtuig is neergestort. Er zouden mogelijk meer dan 130 mensen zijn omgekomen. Enkele jaren geleden luidden twee vliegtuigcrashes door technische defecten een aantal rampjaren voor de vliegtuigbouwer in. Het aandeel lijkt 6,4 procent lager te openen. Nielsen Holdings heeft een overnamebod van 25,40 dollar per aandeel afgewezen. Het bedrijf, dat kijkcijfers van televisieshows bijhoudt, wordt te laag gewaardeerd door een consortium onder leiding van Elliott Management, zo vindt het bestuur van Nielsen, maar ook een grootaandeelhouder. Het aandeel opent vermoedelijk 17,5 procent lager. Anaplan laat zich overnemen door private equity-bedrijf Thoma Bravo voor 10,7 miljard dollar. Het aandeel staat 29 procent hoger in de handel voorbeurs. Berkshire Hathaway, het beleggingsconglomeraat van superbelegger Warren Buffett, neemt Alleghany over voor 11,6 miljard dollar. Dit is een premie van 29 procent op de gemiddelde koers in de laatste dertig dagen. Saudi Aramco heeft vorig jaar zijn winst verdubbeld tot meer dan 110 miljard dollar, wat een meevaller is voor Saoedi-Arabië, dat zijn economie probeert om te vormen om minder afhankelijk te worden van de verkkoop van olie en gas. Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.463,12 punten en de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.754,93 punten. De Nasdaq eindigde 2,1 procent in de plus op 13.893,84 punten. Bron: ABM Financial News

