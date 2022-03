Europese beurzen zijn nieuwe week rustig gestart

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen handelden maandag rond het middaguur grofweg vlak.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg fractioneel tot 455 punten, de Duitse DAX leverde nipt in op 14.410 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.614 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,6 procent hoger op 7.451 punten.

De Britse beurs presteerde ten opzichte van andere Europese aandelenmarkten wat beter dankzij een stijging van mijnbouw- en energieaandelen. "Door het overwicht van grondstofaandelen in combinatie met een reeks defensieve aandelen trekken beleggers naar de FTSE 100", zien analisten van Interactive Investor. Ook het gemiddelde dividendrendement van 3,3 procent is volgens de marktvorsers aantrekkelijk. "Maar de index is niet volledig immuun voor geopolitieke ontwikkelingen."

Onder meer de olieprijzen trokken vanochtend weer flink aan. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend. "Een deel van de productie lag een tijd plat", aldus Hewson. "Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden."

De Euro Stoxx 50 koerst nog licht onder het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, zo merkten analisten van SEB op. "Gezien de scherpe stijging van de grondstofprijzen, een veranderd monetair klimaat, de risico's op een recessie en de extreem gespannen geopolitieke situatie, blijven de beurzen verrassend goed liggen", aldus SEB. "Obligatiebeleggers zijn juist beduidend pessimistischer."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1048.

Op macro-economisch vlak bleken de Duitse producentenprijzen in februari hard te zijn gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 25,9 procent op. Dit was iets meer dan in januari.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen is in China een joint venture gestart met twee lokale bedrijven, gericht op de aanvoer van grondstoffen voor batterijen in elektrische auto's. Het aandeel Volkswagen steeg met 0,3 procent. BMW won verder 2,0 procent en Mercedes-BENZ Group 1,1 procent.

De tekorten in de halfgeleiderindustrie kunnen nog twee jaar lang aanhouden, waardoor uitbreidingsplannen van chipbouwers in het water vallen. Hiervoor waarschuwt CEO Peter Wennink van ASML in gesprek met de Financial Times. In Amsterdam bleven de chipaandelen ASML, ASMI en Besi dicht bij huis.

Drie commissarissen van Credit Suisse, onder wie de vicevoorzitter, hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en worden vervangen door drie nieuwe kandidaten. Het aandeel daalde vanochtend licht.

In Brussel viel de koerswinst van Proximus op. Het aandeel won 2,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 steeg vrijdag 1,2 procent op 4.463,12 punten en de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.754,93 punten. De Nasdaq eindigde 2,1 procent in de plus op 13.893,84 punten.