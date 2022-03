Nielsen wijst overnamebod af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Nielsen Holdings gaat maandag vermoedelijk hard onderuit bij de start van de handel in New York, nadat het bedrijf een overnamebod van 25,40 dollar per aandeel afwees. Onder leiding van Elliot Management bracht een groep private equity-partijen onlangs een bod uit op Nielsen voor 15 miljard dollar, inclusief schulden. WindAcre Partnership, een belangrijke aandeelhouder van Nielsen met een belang van 24 procent, zei de overname te zullen blokkeren. Het bod is te laag, vindt WindAcre. Die mening deelt het bestuur van Nielsen. Nielsen kondigde aan het reeds goedgekeurde aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar te gaan starten. De openingsindicatie voor Nielsen is 16,9 procent lager, na een slotkoers van 24,44 dollar op vrijdag. Bron: ABM Financial News

