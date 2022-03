Valuta: dollar in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar zou deze week meer waard moeten worden, gesteund door sterkere economische groei in de Verenigde Staten dan in andere landen die geraakt worden door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat stellen analisten van ING maandag in een rapport. Daarbij heeft de Federal Reserve vorige week woensdag besloten om de rente voor het eerst in jaren te verhogen, voegden zij daaraan toe.



ING ziet de dollarindex stijgen van 98,222 nu tot 99,000 aan het einde van de week. De dollar zal waarschijnlijk steun vinden ten opzichte van de euro en enkele valuta waar de rente laag is, veronderstellen de analisten. De euro steeg vorige week 1,25 procent tegenover de dollar, na de forse dalingen door de oorlog in Oekraïne in de voorafgaande periode. Het dieptepunt was op 1,0856 op 7 maart. Maandagochtend was de stand 1,1059. Andere munten, die meer gevoelig zijn voor de economische cyclus, zullen vermoedelijk meer gevraagd blijven deze week, stelde ING. De analisten noemden de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar als voorbeeld. Het Britse pond zou het moeilijk kunnen hebben om te herstellen tegenover de dollar, na de voorzichtige toon van de Bank of England bij het Britse rentebesluit afgelopen donderdag, denkt ING. De markt schroeft zijn verwachtingen voor de Britse rentestijging terug, en dat betekent dat het pond waarschijnlijk niet boven het niveau van 1,32 tot 1,33 dollar uit gaat stijgen. Het feit dat de euro gevoeliger is voor de aanhoudende onzekerheid in Oekraïne betekent tegelijkertijd dat de de euro tot onder 0,83 pond kan zakken op korte termijn, vermoedt ING. De Bank of England verhoogde afgelopen donderdag de rente met 25 basispunten tot 0,75 procent. Over verdere renteverhoging waren de Britse monetaire beleidsmakers echter terughoudender dan de uitlatingen die de Fed een dag eerder deed. Bron: ABM Financial News

