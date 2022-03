Prosus onderuit in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis. Rond half elf steeg de AEX met 0,2 procent tot 717,82 punten. "De oplopende olieprijs leidt tot nervositeit bij beleggers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De olieprijzen stegen vanochtend met 3,6 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend. "Een deel van de productie lag een tijd plat", aldus Hewson. "Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden." Bovendien leiden de zorgen over de hoge inflatie tot een moeilijke positie voor centrale banken, zo stelde hij. Afgelopen week verhoogde de Federal Reserve voor het eerst sinds 2018 de rentes, waarbij het aangaf nog eens zes verhogingen door te voeren tegen het einde van het jaar. In mei kan de rente mogelijk met 50 basispunten worden verhoogd. Mogelijk kan een toespraak van voorzitter Jerome Powell later vandaag voor meer inzichten zorgen over de denkrichting van de centrale bank. "De renteverhoging van door de Amerikaanse centrale bank heeft verrassend genoeg positief uitgepakt voor de aandelenmarkten", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Mogelijk zijn beleggers simpelweg tevreden met de afgenomen onzekerheden wat betreft het monetaire beleid." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1061. Op macro-economisch vlak bleken de Duitse producentenprijzen in februari hard te zijn gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 25,9 procent op. Dit was iets meer dan in januari. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Shell 2,7 procent. Randstad steeg met 1,8 procent. Prosus was de dissonant met een verlies 4,2 procent. Just Eat Takeaway verloor daarnaast 3,4 procent. In de AMX wonnen OCI en Aperam 1,9 tot 3,0 procent. Inpost verloor 3,4 procent. In de AScX won B&S Group 3,9 procent. CM.com verloor 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

