Aandeel Boeing onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Boeing staat maandag voorbeurs onder druk. Het aandeel lijkt 6,6 procent lager te gaan openen. In China is een Boeing 737 van China Eastern Airlines neergestort. Volgens de South China Morning Post zaten er 132 mensen in het vliegtuig. De toedracht is nog onduidelijk. Boeing is de afgelopen jaren tweemaal eerder betrokken geweest bij een ramp. Het ging om vliegtuigen van Lion Air en Ethiopian Airlines, waarbij in totaal 346 mensen zijn omgekomen. Hierdoor mocht de 737 Max van Boeing lange tijd niet vliegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.