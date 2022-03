Dura Vermeer profiteert van hete huizenmarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VolkerWessels

(ABM FN-Dow Jones) Dura Vermeer heeft vorig jaar meer winst geboekt, geholpen door fors hogere inkomsten uit woningbouw, en rekent op een stabiele omzet dit jaar, hoewel grote infrastructuurprojecten door de stikstofproblematiek nog blijven stilliggen. Dat bleek maandag uit de jaarcijfers van het niet-beursgenoteerde bouwbedrijf. De winst steeg van 41,5 miljoen naar 52,4 miljoen euro en de omzet van 1,44 miljard naar 1,61 miljard euro. De inkomsten uit woningbouw stegen sterk, van 480 miljoen naar 726 miljoen euro. Bij de utiliteitsbouw zakte de omzet juist met 110 miljoen euro en bij infrastructuur steeg deze van 626 miljoen naar 663 miljoen euro. De sterke vraag naar woningbouwprojecten en stijgende huizenprijzen leidde tot omzet- en winstgroei bij de bouw- en vastgoedtak. Er werden afgelopen jaar 3.420 woningen opgeleverd, tegen 2.777 in 2020. Ook waren er opdrachten voor scholen, ziekenhuizen en laboratoria. Er was nauwelijks vraag naar nieuwe kantoren. Wel verzorgde het bedrijf de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State. De infratak heeft vooral hinder van de stikstofrestricties bij de landelijke infrastructuurprojecten, en met name bij de opbouw van de werkvoorraad, stelde Dura Vermeer. Bij de regionale projecten waren er minder beperkingen en bij de spoorwegen bleven de opdrachten doorkomen. Outlook Voor het komende jaar stelt Dura Vermeer er goed voor te staan met een orderportefeuille 2,8 miljard euro, vooral met woningen, infrastructuur van nieuwe woongebieden en achterstallig onderhoud aan wegen. Voor nieuwe infraprojecten zijn er minder kansen, door de stikstofproblematiek en budgettekorten, waarschuwt Dura Vermeer. Pas vanaf 2023 op zijn vroegst komt er geld vrij van het kabinet voor de stikstofproblemen. Het bouwbedrijf ziet wel goede mogelijkheden voor de Infra-divisie bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, openbaar vervoer, haven- en energietransitie-projecten. De oorlog in Oekraïne zal onvermijdelijk een negatieve invloed hebben op de economie en daarmee op het bedrijf, stelde Dura Vermeer. Desondanks rekent het voor dit jaar op een evenaring van de omzet van vorig jaar. Bron: ABM Financial News

