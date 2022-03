Volkswagen China zet joint venture op voor elektrische batterijen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen is in China een joint venture gestart met twee lokale bedrijven, gericht op de aanvoer van grondstoffen voor batterijen in elektrische auto's. De Duitse autobouwer sloot de overeenkomsten met Huayou Cobalt en Tsingshan Group. De joint venture zal zich in China en Indonesië richten op de productie van nikkel en kobalt. Met het project wil Volkswagen de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen, terwijl ook de aanvoer van grondstoffen zeker wordt gesteld. De autobouwer wil de kosten per batterij met 30 tot 50 procent terugbrengen. Bron: ABM Financial News

