Ctac verkoopt softwaredienst voor woningcorporaties

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft zijn softwaredienst Fit4Woco verkocht aan Databalk. Dat maakte het beursgenoteerde cloudbedrijf voor zakelijke klanten maandag bekend. De verkochte dienst richt zich op woningcorporaties. Ctac gaat zich in de vastgoedmarkt geheel richten op commercieel vastgoed. DataBalk focust op woningcorporaties en zal zorgen dat de clientèle van Ctac's dienst, met name Stichting Vivare, bediend blijft. De verkoop is onderdeel van de herziening van de portefeuille die eerder dit jaar werd aangekondigd, zegt CEO Pieter-Paul Saasen in een toelichting. De deal wordt naar verwachting begin april afgerond. Ctac verliest hierdoor 1,5 miljoen euro omzet. De verkoopprijs is niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

