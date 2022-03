TIE Kinetix geeft aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) Tie Kinetix heeft in de periode 1 februari tot 18 maart 228.568 warrants omgezet naar nieuwe aandelen. Dit maakte het digitaliseringsbedrijf maandagochtend bekend. Per 18 maart staan daarmee meer dan 1,9 miljoen aandelen TIE uit, naast 67.160 warrants. Het aandeel TIE sloot vrijdag op 18,50 euro. Bron: ABM Financial News

