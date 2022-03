AEX start vermoedelijk terughoudend aan handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Afgelopen week kende de AEX na een voorzichtige weekstart nog een opmerkelijk herstel met een winst op weekbasis van ruim 6 procent op een slotstand van 716,36 punten.

De handelsweek stond onder meer in het teken van de zorgen over de nieuwe corona-uitbraak in China en de mogelijke gevolgen voor de aanvoerketen, die nog altijd veel verstoringen kent en zo de inflatie nog verder aanjaagt, en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

Vooral een temporisatie in de stijging van de grondstoffenprijzen zorgde voor ontspanning op de effectenmarkten, waar het besef indaalde dat de impact van de oorlog op de wereldeconomie mogelijk bescheiden zal zijn.

Goldman Sachs waarschuwde in een terugblik op de handelsweek evenwel dat de onzekerheid nog steeds extreem hoog is. “Beleggers reageren nu op zeer korte termijn trends, dat wil zeggen kopen op rally's, verkopen op dalingen, in plaats van te anticiperen op wat er zal gebeuren, want dat is vrijwel onmogelijk geworden”, aldus de Amerikaanse zakenbank.

Ondertussen verhoogde de Federal Reserve voor het eerst in jaren de rente met 0,25 procentpunt, terwijl de Bank of England voor de derde maal op rij de rente verhoogde naar 0,75 procent. De Europese Centrale Bank houdt voorlopig zijn kruit droog, waarbij vooral de hoge schuldenlast in zuidelijke lidstaten als rem fungeert.

"De Amerikaanse economie heeft op dit moment een echt solide fundament, en het is een belangrijke reden waarom de Fed het aandurft om het beleid verder te verkrappen, zonder een recessie te riskeren", aldus beleggingsstrateeg Jeff Schulze van ClearBridge Investments.

Het jaarlijkse rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen noteert nu op 2,15 procent, terwijl zijn Duitse evenknie slecht 0,37 procent rendeert.

Op Wall Street stegen de Dow en de S&P afgelopen week tot 6 procent, terwijl techbeurs Nasdaq een plus van ongeveer 8 procent liet optekenen.

In Azië was de volatiliteit op vooral de beurs in Hongkong zelfs nog een stuk hoger. Na een koersval bij de start van de handelsweek, door onder meer de mogelijke impact van Chinese lockdowns en angst dat Chinese techbedrijven hun Amerikaanse beursnotering zullen verliezen, volgde een imposant herstel na de belofte van financiële beleidsmakers in China om de kapitaalmarkten stabiel te houden.

Op Beursplein 5 weerspiegelde de koersontwikkeling van Prosus, dat grootaandeelhouder is van de Chinese techgigant Tencent, de achtbaanrit op de Chinese beurzen. Vorige week maandag daalde de koers nog met ruim 10 procent om vervolgens op dinsdag met maar liefst een kwart te stijgen.

Vannacht ging de Hang Seng index in Hongkong hoger uit de startblokken, maar de index wist de winst niet vasthouden en noteert vanochtend krap 1 procent lager. Ook andere Aziatische hoofdbeurzen geven terrein prijs. De. Beurs in Japan is vandaag gesloten in verband met een feestdag.

De olie-futures zitten daarentegen vanochtend flink in de lift met winsten van ongeveer 3,5 procent. Afgelopen week gaven de futures op weekbasis juist nog ongeveer 4 procent prijs.

Bedrijfsnieuws

De tekorten in de halfgeleiderindustrie kunnen nog twee jaar lang aanhouden, waardoor uitbreidingsplannen van chipbouwers in het water vallen. Hiervoor waarschuwt CEO Peter Wennink van ASML in gesprek met de Financial Times.

Europa's grootste private equity firma, CVC Capital Partners, verkiest Amsterdam boven Londen voor zijn miljardenbeursgang. Dit meldde de Financial Times zaterdag op basis van ingewijden. Als de beursgang in Amsterdam doorgaat, wordt CVC de eerste grote private equity firma met een notering op het Damrak. Het bedrijf werd vorig jaar gewaardeerd op zo'n 15 miljard euro.

Vandaag worden Accell Group en CTP opgenomen in de AMX index. Eurocommercial Properties en Fugro verliezen hun plekje. De AScX kent daarnaast 6 wijzigingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,2 procent op 4.463,12 punten en de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.754,93 punten. De Nasdaq eindigde 2,1 procent in de plus op 13.893,84 punten.