Drie commissarissen weg bij Credit Suisse

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Drie commissarissen van Credit Suisse, onder wie de vice-voorzitter, hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en worden vervangen door drie nieuwe kandidaten. Dit maakte de Zwitserse bank maandagochtend bekend. Vice-voorzittr Severin Schwan, die sinds 2014 in de board zat en de leidende onafhankelijke bestuurder was sinds 2017, stapt op. Kai Nargolwala, sinds 2013 in het bestuur en voorzitter van de remuneratiecommissie, staat zijn zetel ook af en Juan Colombas, die nog maar recent toetrad, stelt zich ook niet herverkiesbaar bij de aankomende aandeelhoudersvergadering. Mirko Bianchi, Keyu Jin en Amanda Norton zijn genomineerd als niet-uitvoerende bestuurders om de lege plekken te vullen. Bianchi komt van UniCredit, waar hij onder andere CFO was. Jin is professor aan de London School of Economics en Norton was chief risk officer bij Wells Fargo. Christian Gellerstad neemt de rol van Schwan over als vicevoorzitter en leidende onafhankelijke directeur. Voorzitter Axel Lehmann verwees naar de zware tijden die de bank doorstond met Schwan en Nargolwala in het bestuur. In maart 2021 troffen twee rampen de bank, toen de grote klanten Greensill Capital en Archegos Capital Management ten onder gingen. Oud-voorzitter Antonio Horta-Osorio moest in januari van dit jaar vertrekken voor het niet naleven van de coronavirus-beperkingen in Engeland en Zwitserland. De topman had beloofd de bank minder risicovol te maken en de cultuur te verbeteren. Bron: ABM Financial News

