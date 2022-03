ASML-topman: 'Chiptekorten kunnen nog twee jaar aanhouden'

(ABM FN-Dow Jones) De tekorten in de halfgeleiderindustrie kunnen nog twee jaar lang aanhouden, waardoor uitbreidingsplannen van chipbouwers in het water vallen. Dit verwacht CEO Peter Wennink van ASML in een gesprek met de Financial Times.

"Komend jaar en het jaar erna zullen er tekorten zijn", aldus de topman van de Nederlandse halfgeleiderspecialist. "We zullen dit jaar meer machines verschepen dan vorig jaar en volgend jaar weer meer dan dit jaar. Maar het zal niet genoeg zijn als we naar de vraag kijken. We moeten onze capaciteit met ruim meer dan 50 procent opschroeven. Dat kost tijd."

Wennink zegt met toeleveranciers in gesprek te zijn om de capaciteit te verhogen, maar heeft nog geen idee over de uiteindelijke omvang van de investeringen.

Ook topman Pat Gelsinger van Intel stelt dat de tekorten de uitbreidingsplannen van het bedrijf in de weg zitten. Hij zegt in direct contact te staan met Wennink over de tekorten en Intel heeft eigen experts naar ASML gestuurd om te helpen de productie op te voeren.