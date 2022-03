Australie exporteert geen alumina meer naar Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Australië heeft met onmiddellijke ingang de export van alumina, oftewel aluminiumoxide, en aluminiumerts naar Rusland verboden, waarmee het de sancties tegen Moskou verruimt vanwege de invasie van Oekraïne. Dit werd zondag bekend. De Australische regering zei zondag dat het verbod, dat ook geldt voor bauxiet, de capaciteit van Rusland om aluminium te produceren zal beperken. Dit heeft onder meer gevolgen voor de Russische export naar de auto-industrie, ruimtevaart en bouwsector. Aluminium is ook cruciaal voor de wapenindustrie en Australië levert bijna 20 procent van het Russische aluminiumoxide.



"Rusland moet een zeer hoge prijs betalen voor zijn brutaliteit. Het moet die prijs economisch betalen", zei premier Scott Morrison op een persconferentie. Australië exporteerde wereldwijd in 2021 voor bijna 14 miljard Australische dollar, omgerekend zo'n 10 miljard Amerikaanse dollar, aan bauxiet, aluminiumoxide en aluminium. Bron: ABM Financial News

