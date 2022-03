Oekraïne en inkoopmanagersindices onder de aandacht

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich opmaken voor een redelijk rustige macro-economische week met onder meer een reeks inkoopmanagersindices. Het cijferseizoen ligt ook achter ons dus de volle aandacht zal gaan naar het Oekraïne-conflict.

Vorige week kwamen beleggers wat op adem. Ondanks een renteverhoging van de Federal Reserve, en nog een zestal verhogingen in het verschiet voor de rest van het jaar, konden de beurzen een herstel inzetten. Sinds begin dit jaar kregen de indices immers zware klappen door een oplopende inflatie, bijgevolg de dreiging van een snelle normalisering in het monetaire beleid en last but not least, de Russische inval in Oekraïne.

Voor wat dat laatste betreft waren er aanvankelijk enkele positieve signalen inzake diplomatieke betrekkingen. Oekraïne is bereid aan enkele Russische eisen tegemoet te komen. Al is de weg nog lang en blijven de bombardementen en humanitaire rampen in het Oost-Europese land zich opstapelen.

De laatste dagen is er weinig nieuws rond de onderhandelingen. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er groeiende scepsis of Rusland wel echt interesse heeft in een akkoord.

Maandag staat op de macro-economische agenda een Duits cijfer voor de producentenprijzen. Deze lopen wereldwijd op en sijpelen voor een groot deel ook door naar de consumentenprijzen of ook wel inflatie. Dit zijn erg belangrijke gegevens voor het beleid van de centraal bankiers. Woensdag verschijnen de Britse consumenten- en producentenprijzen.

Dinsdag staat voor de eurozone de lopende rekening geagendeerd, net als het consumentenvertrouwen in België. Het vertrouwen van de Nederlandse en Europese consument volgt woensdag. Vrijdag volgt het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan alsook het ondernemersvertrouwen in België en bij de grote buren Frankrijk en Duitsland.

Inkoopmanagers hebben algemeen een goed beeld over de toekomstige economische evolutie. Daarom zijn de indices aan de hand van enquêtes bij deze directieleden nogal invloedrijk. Donderdag verschijnt een reeks samengestelde inkoopmanagersindices, zowel voor de industrie als de diensten, passeren uit Japan, Europa en Amerika.

Vrijdag sluiten we de week af met een Nederlands groeicijfer.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen is zo goed als voorbij. Alleen Avantium, op woensdag, en Eurocommercial op vrijdag, openen komende week de boeken. Verder houdt Sligro woensdag zijn jaarvergadering.

In het buitenland komt het Chinese Tencent woensdag nog met cijfers. Dit is van groot belang voor het op Amsterdam genoteerde Prosus dat grootaandeelhouder is in het Chinese technologiebedrijf.