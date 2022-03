Saudi Aramco profiteert van hogere olieprijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco Oil Company heeft in 2021 een veel hogere nettowinst behaald als gevolg van de stijgende olieprijzen en verbeterde marges bij raffinage en chemicals. Dit bleek zondag uit cijfers van de oliereus uit Saoedi-Arabië. De winst verbeterde afgelopen jaar met 124 procent, van 49 miljard naar 110 miljard dollar. Over heel 2021 wist Aramco verder een operationele vrije kasstroom van ruim 139 miljard dollar te genereren, tegenover 76 miljard dollar een jaar eerder. Aramco wil over 2021 voor 75 miljard dollar aan dividend uitkeren, waarvan bijna 19 miljard dollar als kwartaaldividend over het vierde kwartaal. Outlook en groeiplan CEO Amin Nasser waarschuwde zondag dat hoewel de economische omstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd, de outlook onzeker is door diverse macro-economische en geopolitieke factoren. Voor 2022 rekent Aramco op kapitaaluitgaven van tussen de 40 en 50 miljard dollar. Dat was afgelopen jaar zo'n 32 miljard dollar. Verder kondigde het bedrijf een groeistrategie aan, waarbij de Upstream-activiteiten moeten groeien tot 13 miljoen vaten per dag in 2027, terwijl de gasproductie moet stijgen met meer dan 50 procent in 2030. Ook zet het bedrijf in op meer duurzame energiebronnen en wil het in 2050 klimaatneutraal zijn. Bron: ABM Financial News

