Valuta: Oekraïne zal de week weer domineren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voor de korte termijn zal de oorlog in Oekraïne de markten blijven beïnvloeden. Dit zegt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst dit weekend in een vooruitblik op de komende week. "Hoop op een akkoord [tussen Oekraïne en Rusland] zal de euro even lucht geven ten opzichte van de veilige havens dollar, Zwitserse frank en Japanse yen, terwijl een verdere escalatie de vlucht naar veiligheid weer zal aanwakkeren", aldus Derks. De valutaspecialist verwacht dat de euro de komende week in een vrij ruime bandbreedte zal handelen, tussen de 1,08 en 1,12 dollar. Vrijdag noteerde de munt rond het slot op Wall Street rond de 1,1050. Volgens Derks is het Britse pond minder kwetsbaar voor hogere olie- en gasprijzen dan de EU en "ook het handelsvolume [van het VK] met Rusland is een stuk lager", aldus de marktkenner, die voor komende week rekening houdt met een euro/pond koers van 0,83 tot 0,84. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.