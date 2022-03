Video: neerwaartse trend AEX zet door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De neerwaartse trend in de AEX is nog niet ten einde. Dit meent technisch analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. De analist keek in een video met ABM Financial News terug op optie-expiratie en wat dit voor komende week betekent. Klik hier voor: neerwaartse trend AEX zet door Bron: ABM Financial News

