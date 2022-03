'CVC wil beursgang in Amsterdam'

Ze gaan het "over de schutting gooien" zoals ze dat in bankkringen noemen, er zit geen aantoonbare meerwaarde meer in, de particulier mag het nu oppakken.



Die voorgespiegelde "15 miljard euro" is wishfull thinking, dat gaan ze by far niet halen.



Een club van enkele tientallen kerels die 10 miljoen euro de man willen pakken is een nobel streven, het eindtraject naderen dus.



Amsterdam is het financiele afvoerputje van al dit soortige viezigheid, waarin een klein land groot kan zijn!