CVC wil beursgang in Amsterdam - media

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Europa's grootste private equity firma, CVC Capital Partners, verkiest Amsterdam boven Londen voor zijn miljardenbeursgang. Dit meldde Financial Times zaterdag op basis van ingewijden. Er is nog geen definitief besluit genomen over een beursnotering of de timing ervan. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne en de gevolgen voor het marktsentiment, aldus de Britse krant. Als de beursgang in Amsterdam doorgaat, wordt CVC de eerste grote private equity firma met een notering op het Damrak. Het bedrijf werd vorig jaar gewaardeerd op zo'n 15 miljard euro. CVC nam vorig jaar de theetak van Unilever over en bracht een bod uit op Intertrust. Daarin werd het uiteindelijk afgetroefd door CSC. Bron: ABM Financial News

