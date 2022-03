Zware storm in de tent, bij mij van de week, in de portefuille, shell woei aan flarden, -3,6%, terwijl de olieprijs, in feite maar een ietsje pietsje daalde, wti staat op meer dan 90$ en brent zelfs op meer dan 93$, terwijl gas van de week ook weer stevig hoger ging en shelletje lonkt naar een prachtig gascontract met de chinesio"s, niets mocht baten, alle plussen woeien aan vellen!!

Drama 2 was ing, er is geen 1 goede bank in nederland, als aandeel is het ook pet met DT, het is gewoon een zaagtanden aandeel; omhoog,omlaag enz, ik ben er ingestapt omdat het een leuke dividender moet zijn en omdat de rente zou gaan stijgen, maar dat is ook het ing verhaal, na even wat plusjes, volgt weer een reeks minnen, ik moet het eerst zien zij de blinde, veel plannen, 0 uitvoeringen!!, ing tuimelde5,94% naar beneden!!

Aperam woei ook van zijn voetstuk, een uitschuiver van 3,77%, terwijl bij Dalm, de prijzen finaal door het dak gaan, ath!!

Postnl kreeg ook nog niet veel dividend snoepers op bezoek, ze konden niet tegen de wind in komen, hoewel, juist vrijdag, ging hij wel leuk omhoog, maar niet genoeg, om naar groen te lopen, hij eindigde 2,11% min!!

Kpn blijft wel in de buurt van 3,10€, maar gaf toch ook 0,39% prijs!!

Volgens mij zijn van die vuilboeren, renewi, een heel stel vuilniswagens omgewaaid, nog nooit leverde oud metaal en papier, zoveel op als nu en toch zakt hij steeds dieper in de modder, -3%, onbegrijpelijk!!

Enig lichtpuntje in mijn portefuille was mijn oude vlam besi, het lek is boven water, zeer overvloedige regenval, heeft mijn oude topper, lelijk dwars gezeten, maar nu zien ze, met een heel goed gevuld orderboek, de toekomst weer zeer zonnig, tegemoet, dat kan je zien aan hun dividend voorstel, 100% van de winst, naar de aandeelhouders, die krijgen maar liefst 3,33€ in hun knip, voor elk aandeel, een verdubbeling, dit is natuurlijk weer 100%, mijn goed old besi!!, ik heb van schrik een deel van die snert ingers verkocht en oude vlammetjes gekocht, want ik verwacht top der toppen bij mijn Buitengewoon Exxelent Super Idool!!, hij gaf al een voorzetje+4,89!!

Vandaag, net als die beurs gaan doen; spitten, het meest domme wat er is, hoe harder je werkt, hoe meer je achteruit boert!!, toch moet het, de mest moet er onder voor de groei, op de beurs, werkt het trouwers ook vaak, net als met spitten, hoe harder je rommelt, hoe meer je vaak verliest, rustig, veel dividend opstrijken, levert gewoon op termijn veel meer op, zeker als je deskundig herbelegd, daarom is het gewoon zonde dat shelletje met 20 miljard jaarwinst, nog geen rooie cent bij het dividend heeft gedaan, ik had minstens op 30dc gerekend, met die stomme aandelen inkoop kan je het wonder van Einstein, niet in gang zetten, dat gedoe is voor 1 dagsvliegen, trouwers, veel cijferende bedrijven, komen wel met prachtig meer dividend, uitgerekend, de vroegere topdividender shell niet, een giga misser, shelletje!!

Morgen weer met meerderen, genieten, van het lieflijke Evangelie van de Heiland, Hij gaf alles weg, om arme zondarentobbers eeuwig schatrijk te maken!!, toch werd HIJ Zelf niet armer, wie in Zijn liefde belegd, ontvangt eeuwig durende ath rendementen!!

Maandag hoop ik dat shelletje nog eens achter zijn oren krabbelt en daar is even in Duiven gaat kijken en die aandelen inkoop halveert en het dividend verdubbelt!!, SJALOOM!!!