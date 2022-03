Wall Street hoger het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.463,12 punten en de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.754,93 punten. De Nasdaq eindigde 2,1 procent in de plus op 13.893,84 punten.

Beleggers hadden deze week meer vertrouwen in Amerikaanse aandelen. De Dow en S&P stegen tot 6 procent en de Nasdaq zelfs zo'n 8 procent op weekbasis.

Terwijl beleggers de impact beoordelen die de oorlog in Oekraïne zou kunnen hebben op de Amerikaanse economie, zien ze dat bedrijven nog steeds sterke fundamenten hebben. Velen geloven dat de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt consumenten zal helpen de economie te laten groeien.

"De Amerikaanse economie heeft op dit moment een echt solide fundament, en het is een belangrijke reden waarom de Fed het aandurft om het beleid verder te verkrappen, zonder een recessie te riskeren", aldus investeringsstrateeg Jeff Schulze van ClearBridge Investments.

Ondertussen blijven de markten wel zeer gevoelig voor nieuws rond de oorlog in Oekraïne.



"Wat niet helpt is een gebrek aan duidelijkheid over de besprekingen tussen Oekraïne en Rusland", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping spraken vrijdag tijdens een videogesprek met elkaar. Daarin zou de Chinese leider hebben gezegd dat het conflict in Oekraïne in niemands belang is, meldden diverse media.

Xi zei verder dat China en de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en werk moeten maken van vrede en rust in de wereld. Biden waarschuwde XI voor de gevolgen als beijing Moskou steunt in de oorlog.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in februari met 7,2 procent zijn gedaald tot 6,02 miljoen. Er was op 6,13 miljoen gerekend.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie stegen in februari met 0,3 procent na een daling in januari.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1052. De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 104,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder. Op weekbasis daalde WTI 4 procent in waarde.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms steeg zo'n 4 procent. De moedermaatschappij van Facebook wordt door een Australische toezichthouder aangeklaagd, omdat het concern niet genoeg heeft gedaan om valse advertenties te weten en te verwijderen.

FedEx sloot zo'n 4 procent lager, nadat de pakketbezorger donderdag een teleurstellende winst rapporteerde. Fedex boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, ofwel 4,20 dollar per aandeel, op een omzet van 23,6 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 4,65 dollar per aandeel op een omzet van 23,4 miljard dollar.

Moderna heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration gevraagd om een tweede boosterdosis van zijn coronavaccin voor volwassenen in de VS goed te keuren. Het aandeel won bijna 7 procent.

GameStop steeg rond de 3 procent, ondanks dat uit cijfers bleek dat de Amerikaanse retailer van computerspellen het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers is gedoken.