AEX weer boven 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week weer boven de 700 punten gestegen. Bij een slot van 716,36 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis meer dan 6 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 674,80 punten, toen een winst van 0,5 procent.



Aan de stevige correctie in de AEX lijkt een einde te komen, nu de koers een eerste sterke stijging laat zien, volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.



Toch betekent het volgens de technisch analist niet automatisch dat dalende koersen tot het verleden behoren. "We verwachten een rommelige markt zonder echte trend onder hoge volatiliteit", aldus Van den Akker.



De handelsweek stond in het teken van de zorgen over de corona uitbraak in China en de mogelijke gevolgen voor de aanvoerketen, die nog altijd veel verstoringen kent.



Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de belofte van financiële beleidsmakers in China om de kapitaalmarkten stabiel te houden. "Naast de belofte van marktstabiliteit, zei een vergadering van Chinese bestuurders dat de natie zal zorgen voor een toekomstgericht monetair beleid en ernaar zal streven om de risico's te beheersen die voortkomen uit de onroerendgoedsector", aldus Wiersma.



Verder hielden beleggers het nieuws rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Midweeks optimisme over een mogelijk staakt-het-vuren, maakte richting het eind van de week plaats voor onduidelijkheid over hoe de gesprekken verlopen.



Vrijdagmiddag stond een gesprek tussen de Chinese president Xi Jinping en diens Amerikaanse evenknie Joe Biden gepland.



De Chinese president Xi Jinping vindt dat het conflict in Oekraïne in niemands belang is. "De crisis in Oekraïne is niet iets dat we willen zien", zei Xi volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua.



Langverwachte renteverhoging Fed



Conform de verwachting verhoogde de Federal Reserve afgelopen week de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 25 basispunten. Het discontotarief werd verhoogd met 0,25 procentpunt naar 0,50 procent.



Daarnaast bleek uit de zogeheten dot plot dat de Fed dit jaar nog zes renteverhogingen verwacht. Dit was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank conform de verwachting en dus ingeprijsd.



De Fed zei tevens te verwachten dat het binnenkort een plan zal aankondigen voor het verkleinen van zijn balans ter waarde van 9 biljoen dollar.



Bank of England houdt koers



Deze week verhoogde ook de Bank of England de rente. Dat was voor de derde maal op rij. Door de verhoging met 25 basispunten noteert de belangrijkste rente nu op 0,75 procent.



De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot verdere prijsstijgingen voor energie- en andere grondstoffen, merkte de centrale bank op, en zal de wereldwijde verstoringen van de aanvoerketen waarschijnlijk ook verergeren en de onzekerheid over de economische vooruitzichten aanzienlijk vergroten.



De inflatiedruk zal wereldwijd de komende maanden volgens de centrale bank dan ook aanzienlijk toenemen, terwijl de economische groei in landen die per saldo energie moeten importeren, zoals het VK, waarschijnlijk zal vertragen.



Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade vindt de markt dat de Britse centrale bank een veel te agressieve houding heeft aangenomen.



WTI kostte vrijdag rond de 104 dollar per vat, na een flinke dip eerder in de week. Op weekbasis noteert de WTI-olieprijs zo'n 5 procent lager.



De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1027 en daarmee op weekbasis een procent hoger.



Stijgers en dalers



Chipmakers zaten deze week in de lift. Besi steeg bijna 20 procent, ASMI ruim 18 procent en ASML ruim 12 procent, nadat Intel bekendmaakte flink te zullen investeren in Europa.



Prosus steeg zo'n 6 procent, ondanks problemen bij het Chinese Tencent, waarin het grootaandeelhouder is. JPMorgan Cazenove verlaagde het advies voor Prosus van Overwogen naar Neutraal met een bijna halvering van het koersdoel tot 47,00 euro.



Er waren weinig dalers in de AEX deze week. Shell sloot de rij met een verlies van 1,5 procent en Philips daalde licht op weekbasis.



In de AMX ging Inpost aan kop, met een plus van bijna 14 procent. Alfen leverde ruim 4 procent in.



Fagron steeg 2 procent op weekbasis na het presenteren van een nieuwe groeidoelstelling tijdens een beleggersdag. ABN AMRO Oddo vond de groeidoelstelling van 8 procent per jaar weinig verrassend.



In de AScX schoot Sif 17 procent omhoog na cijfers. De Roermondse funderingsspecialist haalde, zoals verwacht, de eigen outlook en rekent op een verdere stijging van de EBITDA in 2022. Toch sprak ING van een matig vierde kwartaal.



Vivoryon en CM.com wonnen respectievelijk bijna 16 en meer dan 20 procent op weekbasis.



ForFarmers steeg deze week zo'n 3 procent. Het veevoerbedrijf besloot het inkoopprogramma van eigen aandelen tijdelijk op te schorten vanwege de toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen.



Pharming verloor deze week ruim 4 procent na het openen van de boeken en was daarmee de hekkensluiter onder de smallcaps. De winst en omzet stonden in het afgelopen jaar onder druk. Pharming verwacht in 2022 een terugkeer naar groei voor de verkopen van Ruconest, met een percentage in enkele cijfers. De voorbereidingen voor Leniolisib zullen significante effecten hebben op de winstgevendheid, waarschuwde Pharming.



Het lokaal genoteerde Core Laboratories verloor deze week 7 procent na een winstwaarschuwing. Ease2pay won bijna 10 procent, nadat de tankapp van het bedrijf werd geselecteerd door leasemaatschappij ALD.

Bron: ABM Financial News