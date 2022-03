Olieprijs handhaaft zich boven 100 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 104,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder. Op weekbasis daalde WTI 4 procent in waarde. Waar de olieprijzen eerder deze week nog onder druk stonden door het optimisme over de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland, lijken diezelfde gesprekken richting het weekend weinig vooruitgang te boeken. De Russische president Poetin sprak vrijdag met zijn Duitse collega Scholz en vertelde dat Oekraïne onrealistische voorstellen doet, zo meldden diverse media. De Verenigde Staten en zijn bondgenoten hebben Rusland zware sancties opgelegd vanwege de invasie in Oekraïne, waarbij Amerika ook een importban heeft ingesteld op Russische olie. Analisten waarschuwen dat de Russische olietoevoer daardoor aardig wordt beperkt in de komende maanden. "Het nieuws dat de geluiden rond de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland niet langer zo optimistisch klinken, heeft er duidelijk voor gezorgd dat de oliemarkten nu weer anders kijken naar de situatie", aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Hij wees op een voorspelling van het Internationaal Energieagentschap, dat waarschuwde dat de markt het vanaf april mogelijk met 3 miljoen vaten Russische olie minder moet doen. Het IEA presenteerde ook een tien punten-plan om te zorgen voor een lagere vraag naar olie in de komende maanden, waardoor het risico van schaarste wordt verkleind. Zo zouden consumenten bijvoorbeeld meer thuis moeten werken, moeten carpoolen, vaker treinen moeten nemen dan vliegtuigen en zouden drukke straten op zondag autovrij moeten zijn. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News