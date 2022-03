Nederland zet meer in op windenergie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland wil 10,7 gigawatt aan extra windenergie gaan genereren en wijst daarvoor drie nieuwe gebieden voor windparken op zee aan. Dit maakte het kabinet vrijdag bekend. Ook werden twee al eerder aangewezen gebieden bevestigd. Met deze vijf gebieden wordt de totale geplande capaciteit voor energie van wind op zee verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030. "Dit is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar meer duurzame energie. Ter vergelijking, 10,7 gigawatt extra is twee keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens samen gebruiken aan elektriciteit. Rond 2030 willen we 21 gigawatt uit windenergie op zee halen, waarmee windenergie op zee in 2030 onze grootste bron van elektriciteit is", zei minister Rob Jetten van Klimaat en Energie in een toelichting. Om de plannen deels te financieren wordt 1,7 miljard euro uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld. Bron: ABM Financial News

