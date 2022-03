Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd na een eindsprint richting het slot. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,9 procent hoger op 454,60 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent op 14.413,09 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,1 procent in de plus op 6.620,24 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.404,73 punten.

Volgens Michael Hewson van CMC Markets blijft het sentiment kwetsbaar, met het risico op een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

De Europese beurzen wisten deze week veel terrein terug te winnen, hoewel er volgens Hewson weinig zicht is op een staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland.

"We gaan het weekend in met groeiende scepsis of Rusland wel echt interesse heeft in een akkoord", aldus Hewson.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping spraken vrijdag tijdens een videogesprek met elkaar. Daarin zou de Chinese leider hebben gezegd dat het conflict in Oekraïne in niemands belang is, meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Xi zei verder dat China en de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten pakken en werk moeten maken van vrede en rust in de wereld.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de eurozone in januari bijna 19 procent meer goederen exporteerde, terwijl de import zelfs met zo'n 45 procent toenam. Daardoor ontstond in januari een tekort op de handelsbalans.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1061. WTI-olie noteert rond de 105 dollar.



Bedrijfsnieuws

Hermes steeg ruim een procent na een koopadvies van Bryan Garnier. Te midden van een moeilijke periode voor de sector voor luxegoederen, ziet Hermes er robuust uit, volgens de analisten. LVMH steeg 1,5 procent en sectorgenoot Kering zo'n 2 procent.

In Parijs deed verder Eurofins Scientific goede zaken, met een plus van bijna 4 procent. ArcelorMittal daalde dik 2 procent.

In Frankfurt deden maaltijdbezorgers Delivery Hero en maaltijdboxspecialist HelloFresh goede zaken, met winsten van 6 tot ruim 8 procent. Henkel en vastgoedbedrijf Vonovia leverden zo'n 3 procent in.

In Amsterdam gingen techaandelen aan de leiding. Besi won zo'n 4,5 procent en Just Eat Takeaway ruim 5 procent, op de voet gevolgd door Prosus met ook een winst van zo'n 5 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street overwegend hoger, met een plus van ruim een procent voor de Nasdaq.