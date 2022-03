AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,3 procent tot 716,36 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.

Stijgende olieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen domineerden vrijdag opnieuw. "De angst van beleggers voor een sterke economische terugval, vanwege de Oekraïneoorlog, lijkt wat af te nemen, terwijl de vrees voor aanhoudend hoge inflatie nog steeds aanwezig is", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping spraken vrijdag tijdens een videogesprek met elkaar. Daarin zou de Chinese leider hebben gezegd dat het conflict in Oekraïne in niemands belang is, meldde persbureau Reuters.

Xi zei verder dat China en de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten pakken en werk moeten maken van vrede en rust in de wereld.

Staatssecretaris Antony Blinken zei donderdag al dat Biden aan Xi duidelijk zou maken "dat China de verantwoordelijkheid zal dragen voor alle acties die het onderneemt om de Russische agressie te ondersteunen".

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de export van de eurozone in januari op jaarbasis is gestegen met 18,9 procent, terwijl de import met 44,3 procent steeg. Dit leverde in januari een tekort op van 27,2 miljard euro, tegen een overschot van 10,7 miljard euro in dezelfde maand een jaar eerder.

De arbeidskosten zijn in de eurozone in het vierde kwartaal met 1,9 procent op jaarbasis gestegen.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de bestaande woningverkopen in de VS in februari zijn gedaald met 7,2 procent tot 6,02 miljoen woningen, terwijl de mediane verkoopprijs op jaarbasis 15,0 procent is gestegen.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in februari weer licht gestegen, nadat ze in januari nog waren gedaald. De Leading Economic Index steeg met 0,3 procent en kwam uit op 119,9

De euro/dollar noteerde op 1,1061. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1077 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1089 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,3 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 5,3 procent. ASMI, Besi en ASML stegen tot 4,6 procent. Just Eat Takeaway won 5,2 procent.

ArcelorMittal was met een verlies van 1,9 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. Ahold Delhaize verloor 1,7 procent, terwijl NN Group 1,6 procent daalde.

In de AMX ging WDP aan kop. Het aandeel won 3,3 procent. Corbion steeg 2,5 procent. Aperam verloor 2,0 procent.

In de AScX schoot Sif 6,0 procent omhoog na cijfers. De Roermondse funderingsspecialist haalde, zoals verwacht, de eigen outlook en rekent op een verdere stijging van de EBITDA in 2022. Toch sprak ING van een matig vierde kwartaal.

Vivoryon steeg 1,2 procent en zette daarmee de opwaartse trend van de afgelopen dagen voort.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.427,54 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.