Xi noemt conflict Oekraïne in niemands belang

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese president Xi Jinping vindt dat het conflict in Oekraïne in niemands belang is. Dit meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua vrijdagmiddag nadat de Chinese president een videogesprek voerde met de Amerikaanse president Joe Biden.

"De crisis in Oekraïne is niet iets dat we willen zien", zei Xi volgens Xinhua.

Xi zei verder dat China en de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten pakken en werk moeten maken van vrede en rust in de wereld. Het slagveld moet daarbij vermeden worden, vindt hij. Want, "conflict en confrontatie is in niemands belang".