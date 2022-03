Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,7 procent in het rood. De hoge olieprijzen en de laatste geopolitieke ontwikkelingen domineren vrijdag opnieuw het sentiment. De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping overleggen vrijdag over de Russische invasie in Oekraïne, waarbij Washington er bij Beijing voor pleit de banden met Rusland niet verder aan te trekken. Biden zal daarbij benadrukken dat er consequenties zijn als Beijing verder gaat dan verbale steun, zeiden regeringsfunctionarissen. Staatssecretaris Antony Blinken zei donderdag dat Biden "duidelijk zal maken dat China de verantwoordelijkheid zal dragen voor alle acties die het onderneemt om de Russische agressie te ondersteunen". Daarnaast kauwt de markt nog op het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, nadat de centrale bank woensdag een gematigde renteverhoging aankondigde, maar ook aangaf agressief te zullen verkrappen zonder dat dit de groei raakt.



"Wat niet helpt is een gebrek aan duidelijkheid over de besprekingen tussen Oekraïne en Rusland", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "Aandelenmarkten blijven zeer gevoelig voor de gevolgen van het conflict en terwijl de gevechten de vierde week ingaan, lijkt er nog steeds een flinke kloof te bestaan tussen de Russische en Oekraïense onderhandelaars", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS twee publicaties geagendeerd. Een half uur na de openingsbel verschijnen de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren. De euro/dollar noteerde op 1,1032. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1077 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1089 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager. Bedrijfsnieuws Meta Platforms daalde voorbeurs 0,8 procent. De moedermaatschappij van Facebook wordt door een Australische toezichthouder aangeklaagd, omdat het concern niet genoeg heeft gedaan om valse advertenties te weten en te verwijderen. FedEx noteerde voorbeurs 2,8 procent lager, nadat de pakketbezorger donderdag een teleurstellende winst rapporteerde. Fedex boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, ofwel 4,20 dollar per aandeel, op een omzet van 23,6 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 4,65 dollar per aandeel op een omzet van 23,4 miljard dollar. Moderna heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration gevraagd om een tweede boosterdosis van zijn coronavaccin voor volwassenen in de VS goed te keuren. Het aandeel won voorbeurs 2,2 procent. Gamestop daalde voorbeurs 7,5 procent, nadat uit cijfers bleek dat de Amerikaanse retailer van computerspellen het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers is gedoken. Koch Industries in van plan om in Rusland te blijven, ondanks de economische sancties van de VS en Europese landen. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,2 procent hoger op 4.411,67 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het groen op 34.480,76 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 13.614,78 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News