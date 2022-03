Video: nog een keer correctie AEX tot 650 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX gaat toch nog één keer onderuit en kan daarbij dalen tot 650 punten. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Van Eerden sprak van een positieve beursweek, hoewel de Russische invasie van Oekraïne het sentiment blijft domineren. "Dit maakt beleggers nerveus, waardoor de volatiliteit hoog is", zei hij. Daarnaast nam de vermogensbeheerder het monetair beleid van de ECB en de Federal Reserve onder de loep. De verkrapping van het beleid door de centrale banken met het oog op de hoge inflatie, in combinatie met de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de sancties tegen Rusland, maakt dat het bedrijfsleven het volgens Van Eerden momenteel wat moeilijker heeft. Hij verwacht dan ook dat bedrijven hun prognoses voor het lopende boekjaar tijdens de publicatie van de komende kwartaalcijfers zullen bijstellen. "Bedrijven zullen wat voorzichtiger zijn", denkt Van Eerden. De vermogensbeheerder ziet kansen in de sectoren voeding, olie en gas. Hij kijkt daarbij met name naar de VS, omdat de economische groei in de VS sterker is dan in Europa. Klik hier voor: nog een keer correctie AEX tot 650 punten Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.