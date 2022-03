Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nu er in de markt minder optimisme is ten aanzien van een snelle oplossing voor de oorlog in Oekraïne. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 449,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 14.235,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 6.557,84 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,4 procent naar 7.355,87 punten. Oekraïne en Rusland lijken nauwelijks vooruitgang te boeken in hun onderhandelingen. "De beurzen blijven erg gevoelig voor de gevolgen van het conflict en nu we de vierde week na de inval ingaan, komen de onderhandelaars nauwelijks dichter bij elkaar", aldus analist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. De Amerikaanse president Joe Biden praat vandaag vermoedelijk met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de ontwikkelingen rond Rusland. "Dit zorgt bij beleggers voor wat nervositeit, gezien de gespannen relatie tussen Rusland en de VS", aldus de analist. Biden liet donderdag nog weten weinig vertrouwen te hebben in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president ziet geen signalen dat Poetin bereid is de invasie te beëindigen. "De VS zijn erg bezorgd dat China overweegt om Rusland te voorzien van militair materieel", aldus analisten van SEB. De eurozone exporteerde over januari bijna 19 procent meer, maar de import liet een stijging zien van krap 45 procent, waarmee de muntunie in de eerste maand van het jaar dan ook tegen een tekort op de handelsbalans aankijkt. Olie werd vrijdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 104,14 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 107,55 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1041. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1077 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1097 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de beurs van Parijs noteerden drie van de veertig hoofdaandelen koerswinst, waarvan alleen het aandeel Eurofins Scientific zich in de kijker speelde met een koerswinst van 1,8 procent. In Frankfurt noteerden acht hoofdaandelen hoger onder aanvoering van de koers van het aandeel van maaltijdboxbezorger Hellofresh, die 4,4 procent steeg, gevolgd door de koerswinst van 2,0 procent voor het aandeel van online modeketen Zalando. Op beide beursvloeren bleven scherpere dalingen dan 2 procent vrijdag vooralsnog achterwege. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent op 4.411,67 punten en de Dow Jones index won ook 1,2 procent op 34.480,76 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus op 13.614,78 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.