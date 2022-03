Valuta: euro blijft relatief in trek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag in vergelijking tot de niveaus van de voorbije weken behoorlijk op niveau in een opmerkelijk kalme markt.

"We weten inmiddels wat de belangrijkste monetaire instellingen met hun rentebeleid voorhebben", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Ten aanzien van de Bank of England hebben wij het idee dat de markt meer inprijst dan de bank gaat doen en dat die perceptie nog uit de koers van sterling moet lopen", aldus Boele.

Boele verwacht na deze week nog zes renteverhogingen van 25 basispunten door de Federal Reserve en één renteverhoging van 10 basispunten door de ECB. "De markt gaat uit van 35 basispunten. Wij zien daarbij ook nog het risico dat zelfs deze ECB-verhoging van 10 basispunten niet doorgaat. Als onze visie niet uitkomt en er minder divergentie is tussen de Fed en de ECB dan verwacht, dan zou dat negatief voor de dollar en positief voor de euro

zijn", aldus Boele.

De opmars van de euro plaatste Boele vrijdag vooral tegen de achtergrond van de inschatting van de markt dat het conflict in Oekraïne daar blijft. "Ondanks de verhoging van de Amerikaanse rente en de vooruitzichten voor meer renteverhogingen dit jaar, is de dollar niet gestegen na een verkoop van een deel van veilige haven dollars en dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoop dat de oorlog zich niet uitbreidt en de vredesbesprekingen. Sinds 8 maart is de volatiliteit op de aandelenmarkten in de VS immers afgenomen, hebben de aandelenmarkten zich hersteld, is de Amerikaanse dollar in een volatiele beweging gedaald en hebben de Zweedse kroon en de Russische roebel zich hersteld na een grote daling. Daarmee oogt de markt vandaag opvallend rustig", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De Bank of Japan handhaafde vrijdag het monetaire beleid en verwacht dat daar voorlopig ook geen veranderingen in komen. De bank heeft uiteraard veel zorgen over de invloed van de oorlog in Oekraïne, maar ook nog altijd over COVID-19.

De eurozone exporteerde over januari bijna 19 procent meer, maar de import liet een stijging zien van krap 45 procent, waarmee de muntunie in de eerste maand van het jaar dan ook tegen een tekort op de handelsbalans aankijkt.

In de Verenigde Staten staan voor vrijdagmiddag twee data op de agenda, en dat zijn de verkopen van bestaande woningen en de leidende indicatoren.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,1056 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8413 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3141 dollar.