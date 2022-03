AEX blijft dicht bij huis, maar koers Sif schiet omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 706,26 punten. Beleggers hielden hun kruit droog, nadat de hoop op een vlot einde van de oorlog in Oekraïne wat vervloog. Oekraïne en Rusland lijken nauwelijks vooruitgang te boeken in hun onderhandelingen. "De beurzen blijven erg gevoelig voor de gevolgen van het conflict en nu we de vierde week na de inval ingaan, komen de onderhandelaars nauwelijks dichter bij elkaar", aldus analist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. De Amerikaanse president Joe Biden praat vandaag vermoedelijk met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de ontwikkelingen rond Rusland. "Dit zorgt bij beleggers voor wat nervositeit, gezien de gespannen relatie tussen Rusland en de VS", aldus de analist. Biden liet donderdag nog weten weinig vertrouwen te hebben in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president ziet geen signalen dat Poetin bereid is de invasie te beëindigen. "De VS zijn erg bezorgd dat China overweegt om Rusland te voorzien van militair materieel", aldus analisten van SEB. Toch zagen zij de risicobereidheid onder beleggers afgelopen week toenemen, ondanks dat de Federal Reserve woensdag met een moeilijke boodschap kwam door te hinten op een snellere verhoging van de rentes en de aanhoudende geopolitieke risico's. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1061. De olieprijzen stegen tot 0,9 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 1,7 procent koerswinst. Unibail-Rodamco-Westfield noteerde onderaan met 2,4 procent verlies. Ook Signify leverde 2,3 procent in. In de AMX won InPost 1,9 procent en OCI 1,6 procent. Basic-Fit verloor 1,9 procent. In de AScX schoot Sif 9,0 procent omhoog na cijfers. De Roermondse funderingsspecialist haalde, zoals verwacht, de eigen outlook en rekent op een verdere stijging van de EBITDA in 2022. Toch sprak ING van een matig vierde kwartaal. Vivoryon leverde 2,4 procent in, na een flinke opleving in de afgelopen dagen. Bron: ABM Financial News

