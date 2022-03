Beursblik: matig kwartaal Sif Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Sif in het vierde kwartaal waren iets aan de zwakke kant. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING vrijdag. Sif mikt voor 2022 op een iets hogere EBITDA dan de 39,1 miljoen euro in 2021. ING gaat uit van 50 miljoen euro, waarmee de bank naar eigen zeggen iets optimistischer is dan de consensus. ING was verder te spreken over de kaspositie van Sif met 73 miljoen euro. De bank had gerekend op circa de helft. "Al met al waren de kwartaalcijfers operationeel niet heel erg sterk en de outlook voor 2022 oogt naar onze mening wat voorzichtig", aldus Hollestelle. ING herhaalde het Houden advies op het aandeel met een koersdoel van 14,00 euro. Sif steeg vrijdag 3,8 procent naar 12,44 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.