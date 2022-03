Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 11 maart zijn gestegen met 4,3 miljoen vaten tot 415,9 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 3,6 miljoen vaten tot 241,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen op met 0,3 miljoen vaten tot 114,2 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 90,4 procent. Dat was een week eerder nog 89,3 procent.

De olieprijs hervatte woensdag zijn opwaartse trend, na teruggezakt te zijn tot onder 100 dollar per vat, terwijl handelaren de ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de gaten hielden en een belofte van Beijing om de op één na grootste economie ter wereld te ondersteunen, afwogen.

"Als de enorme stijging van Brent tot 140 dollar per vat een week geleden overdreven was, dan is de inzinking nu ook overdreven. Per slot van rekening is elke vreedzame oplossing van de oorlog in Oekraïne nog ver weg, zoals de beelden die we elke dag in het nieuws zien bevestigen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. "De sancties tegen Rusland zullen waarschijnlijk ook nog geruime tijd van kracht blijven na de oorlog, waardoor veel consumenten worden afgeschrikt om Russische olie te kopen", voegde hij toe.

De Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties zorgen voor een schok in het aanbod, die zal wegen op de wereldeconomie en de oliemarkt in een tekort zal duwen, tenzij de grote producenten hun productie verhogen, zei het IEA woensdag in zijn maandelijkse rapport.

Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 1,40 dollar, lager op 95,04 dollar op de New York Mercantile Exchange.