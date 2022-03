Beursblik: dot plot Fed bevestigt aantal renteverhogingen 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De dot plot van de Federal Reserve laat zien dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar in totaal zeven keer wil verhogen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de belangrijkste rente, de federal funds rate, woensdag al met 25 basispunten naar 0,25 tot 0,50 procent. Wat volgens de analist van Rabobank wel verraste is dat de Amerikaanse centrale bank van plan is om volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente. "De teller staat voor 2023 op 3 of 4 renteverhogingen", aldus Marey. Daarnaast stelde de centrale bank zijn inflatieramingen voor 2023 opwaarts bij naar 4,3 procent, waar in december nog slechts op 2,6 procent werd gerekend. De economische groeiraming werd juist neerwaarts bijgesteld van 4,0 procent naar 2,8 procent. "Daar zit voor ons het pijnpunt", zei Marey. Met zeven renteverhogingen dit jaar bestaat de kans dat de Fed de Amerikaanse economische groei dusdanig vertraagt, dat de centrale bank op een gegeven moment mogelijk een pas op de plaats zal moeten maken, alvorens de rente verder te kunnen verhogen. "Wij vragen ons af of de centrale bank zeven renteverhogingen dit jaar wel gaat halen", zei hij. Bron: ABM Financial News

