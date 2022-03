Fed verhoogt rente conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd met 25 basispunten verhoogd naar 0,25 tot 0,50 procent. Het discontotarief werd verhoogd met 0,25 procentpunt naar 0,50 procent.

Het besluit werd met 8 stemmen voor en één stem tegen genomen. De enige die tegenstemde was James Bullard, die wilde dat de rente met 50 basispunten werd verhoogd.

In de verklaring na de tweedaagse bijeenkomst zinspeelde de Fed op toenemende zorgen over de de inflatiedruk. De centrale bank zei dat de inflatie hoog is als gevolg van "bredere prijsdruk". De gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de VS noemde de Fed verder "hoogst onzeker", maar zullen op korte termijn de inflatie omhoog sturen en op de economische groei drukken.

Daarnaast zei de Amerikaanse centrale bank te verwachten dat het binnenkort een plan zal aankondigen voor het verkleinen van zijn balans ter waarde van 9 biljoen dollar.

De Fed bracht de rentes tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centraal bankiers kwamen destijds overeen om de rentes rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting een volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden inmiddels is voldaan.

Federal Funds Rate

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eindbe van 2022 op een mediaan van 1,9 procent. In de december prognose was dit nog 0,9 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van december van een mediane verwachting van 1,6 procent naar nu 2,8 procent. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 2,1 procent naar 2,8 procent nu. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,4 procent, wat een procentpunt lager is dan de prognose van december.

Inflatie

De PCE-inflatie wordt voor 2022 geraamd op 4,3 procent, wat een forse opwaartse bijstelling is van de raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 2,6 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,3 procent naar 2,7 procent, terwijl de de raming voor 2024 werd verhoogd van 2,1 procent in december naar 2,3 procent nu. Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in december en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

Economie

De raming voor de groei van het bruto binnenlands productie in 2022 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een stijging van 2,8 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. De centrale bank handhaafde zijn groeiramingen voor 2023 en 2024 op respectievelijk 2,2 procent en 2,0 procent.

