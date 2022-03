Wall Street koerst af op hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 4.311,27 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 33.768,59 punten en de Nasdaq noteerde 2,0 procent hoger op 13.212,72 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds 2018 de rente zal verhogen.

Daarnaast haalt de markt steun uit berichten dat Beijing de aandelenmarkt stabiel zal houden en maatregelen zal nemen om de economische groei te stimuleren, waardoor de verkoopgolf op de Chinese beurzen, die de afgelopen week in een versnelling kwam, tot stilstand kwam.

Terwijl de Russische oorlog tegen Oekraïne en de hoge inflatie in focus blijven, gaat de aandacht van beleggers volledig uit naar de Fed. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank zich met een renteverhoging van 25 basispunten losweekt van het soepele monetaire beleid tijdens het coronatijdperk.

Hoewel een renteverhoging zo goed als zeker is, kan een agressieve toon van de Fed over verdere monetaire verkrapping tot volatiliteit leiden, zeiden marktvolgers.

"Sommige functionarissen van het beleidscomité pleiten waarschijnlijk voor een renteverhoging van 50 basispunten, maar gezien de Russische invasie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende volatiliteit van de grondstofprijzen zou de centrale bank voorzichtig kunnen zijn", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Aan het Oekraïense front was er enig optimisme, nadat Kiev zei dat er ruimte is voor compromissen in de gesprekken met Rusland.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 502,5 naar 496,5.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in februari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 17,6 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in februari op maandbasis met 1,4 procent gestegen, terwijl de exportprijzen met 3,0 procent stegen.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart verder gedaald. De index daalde van een bijgestelde 81 in februari naar 79 in maart.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,1 en 11,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0996. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0997 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0951 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,5 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De oorlog in Oekraïne en alle sancties die daarop volgden voor Rusland vormen een grote bedreiging voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie, stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport.

Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen huizenbouwdata, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door Industriële productiedata.

Bedrijfsnieuws

Foxconn heeft zijn Chinese fabrieken heropend, nadat die waren gesloten door een coronalockdown in Shenzhen deze week. Foxconn is de grootste toeleverancier van Apple, die de iPhones van de Amerikaanse technologiereu in elkaar zet. Door de medewerkers binnen de fabriek te houden, kunnen ze het virus niet verspreiden en mag de productie weer gaan draaien.

Het aandeel Big Lots steeg 1,2 procent, nadat aandeelhouder Mill Road meldde een belang van 5,1 procent te hebben verworven en aanstuurt op een verkoop van het bedrijf. De beoogde verkoopprijs zou 70 tot 120 procent hoger zijn dan de slotkoers van maandag.

Chinese techaandelen met een notering in de VS zaten woensdag stevig in de lift. Alibaba won 27,7 procent en JD.com steeg 32,2 procent.