Europese beurzen hoger gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 3,1 procent tot 448,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 3,8 procent op 14.440,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 3,7 procent op 6.588,64 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,6 procent hoger op 7.291,68 punten. De Europese aandelen sloten woensdag hoger, gesteund door een opleving van Chinese techfondsen en opmerkingen van Oekraïne dat er ruimte is voor compromissen in de vredesonderhandelingen met Rusland. Naast tech deden ook grondstoffen en energie-aandelen het goed, net als aandelen van bedrijven met een grote blootstelling aan China, nadat plannen van Beijing om de kapitaalmarkten te versterken en de economie nieuw leven in te blazen. Ook reis- en vrijetijdsaandelen stegen. "De opleving van Chinese aandelen laat zien hoe gevoelig de markten zijn", zei marktanalist Peter Garnry van Saxo Bank. "We bevinden ons in een omgeving met extreme onzekerheid. Alles kan in een mum van tijd omslaan", zei hij. Verder kijkt de markt uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later vanavond, waarbij een renteverhoging van 25 basispunten wordt verwacht. Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1009. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0954 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0951 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,3 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. De oorlog in Oekraïne en alle sancties die daarop volgden voor Rusland vormen een grote bedreiging voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport. Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag. Bedrijfsnieuws BMW verwacht dat de winstmarge voor het automotive-segment dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht, vanwege de oorlog in Oekraïne. Het aandeel steeg ruim 4,0 procent. E.ON heeft in 2021 meer omzet en winst weten te boeken en rekent voor dit jaar op een record EBITDA. E.ON verloor desondanks 0,5 procent. Drankenfabrikant Pernod Ricard gaat voor maximaal 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen tussen vandaag en 6 april. Het aandeel noteerde ruim 3,0 procent hoger. Inditex heeft afgelopen jaar de omzet en de resultaten flink zien stijgen. Het aandeel van de Spaanse modegigant daalde circa 2,0 procent. In Parijs steeg Société Générale circa 9,0 procent, Alstom won ongeveer 7,5 procent en Thales verloor ruim 1,0 procent. In Frankfurt won Hellofresh circa 11,5 procent, terwijl Delivery Hero bijna 10,0 procent steeg. Beiersdorf verloor circa 0,8 procent en naast E.ON verloor ook RWE circa 0,6 procent. Een opvallende stijger was te vinden in Amsterdam, waar de koers van het aandeel Prosus bijna 24,0 procent steeg. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg op de beurs in Hongkong 23 procent. Ook andere Chinese techaandelen hadden vanochtend de wind in de rug, na de koersdalingen in de afgelopen handelsdagen. Ook Europese techaandelen deden het goed. Zo stegen de koers van aandelen van halfgeleiderspecialisten ASML, ASMI en Besi in Amsterdam circa 7,0 tot 9,0 procent en steeg die van STMicroelectronics in Parijs circa 7,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,7 procent hoger op 4.333,12 punten. De Dow Jones index steeg 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,6 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

