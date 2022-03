AEX stoomt op in mondiale opluchtingsrally

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag omhoog geschoten, meeliftend met een wereldwijde opluchtingsrally, na signalen dat er hoop gloort voor het Russisch-Oekraïense conflict.

De AEX steeg 4 procent tot 703,52 punten, geholpen door een enorme koerssprong voor Prosus. Maar ook in de rest van Europa stegen de indices met vergelijkbare percentages.

"En uitermate positieve markt", concludeerde Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger. Dat heeft volgens hem te maken met de olieprijs die sinds dinsdag weer onder de 100 dollar staat, maar zeker ook met optimisme over de Russische invasie van Oekraïne, die niet de goede kant op zou gaan voor de agressor, de Russische president Vladimir Poetin.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky krijgt juist steeds meer steun en zijn capitulatie lijkt niet aanstaande, met bezoek van Poolse, Tsjechisch en Sloveense regeringsleiders in zijn hoofdstad Kiev, ondanks Russisch artillerievuur, en een staande ovatie voor Zelensky van het Amerikaanse Congres woensdag.

"Er klinken nu ook uit het Russische kamp minder angstwekkende geluiden", zei Zwanenburg, en dat zou wel eens de hoofdreden voor de opluchting kunnen zijn. "Dit is natuurlijk allemaal zeer voorbarig", benadrukte de beleggingsspecialist, maar het is duidelijk dat Poetins gewenste scenario geen bewaarheid is geworden, en dat hij de EU juist tegen zich verenigd heeft, en veel last gaat krijgen van de enorme sanctiegolf die Rusland over zich heen heeft gekregen.

Intussen staan de obligatierentes op het hoogste niveau in jaren, nu vanavond de Federal Reserve hoogstwaarschijnlijk voor het eerst in vier jaar tijd de rente gaat verhogen. Terwijl de rendementen over de gehele rentecurve stijgen, trekken institutionele beleggers zich terug uit obligaties en steken hun geld in de aandelenmarkten. Omdat de rentes weliswaar stijgen, maar nog altijd erg laag zijn, is de risicopremie van aandelen nu gewoon veel aantrekkelijker, zegt Zwanenburg. "De correlatie lijkt te verschuiven."

Vanavond zal de Fed de rente met 25 basispunten verhogen en hangt het vooral af van de toelichting van voorzitter Jerome Powell, hoe de markt gaat reageren.

De rally werd vanochtend in gang gezet door China, waar de belofte van de autoriteiten om de aandelenmarkten overeind te houden de koersval van de voorgaande dagen omkeerde, wat tot enorme koersstijgingen leidde. Hierdoor ging ook in Amsterdam het aandeel Prosus met 24 procent omhoog. ´

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1000. De olieprijzen stegen met 0,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot Prosus 24 procent hoger. Het aandeel kreeg de afgelopen dagen zware klappen en dat werd vandaag goedgemaakt. Chinese techaandelen presteerden sowieso goed vandaag. Tencent won meer dan 23 procent, en Alibaba en JD.com ruim 27 procent en bijna 36 procent.

Besi, ASMI en ING stegen 5 tot 6 procent in Amsterdam, evenals betaalbedrijf Adyen.

Shell leverde juist 1,6 procent in. Het olie- en aardgasaandeel is flink opgelopen door de hogere olieprijzen, maar staat nu weer wat onder druk.

In de AMX schoot Inpost 15 procent omhoog, terwijl Aperam 5 procent steeg. Aalberts vulde de top drie grootste stijgers aan met een plus van bijna 5 procent. OCI daalde juist 3,5 procent.

Onder de kleinere aandelen won CM.com 13 procent.

Wall Street

Ook in New York staan de koersen in het groen, onder aanvoering van de Nasdaq, die ruim 2 procent stijgt.