Beursblik: JPMorgan haalt Delivery Hero van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het advies voor Delivery Hero verlaagd van Overwogen naar Neutraal. Beleggers blijven bezorgd of Delivery Hero wel in staat zal zijn om zijn schulden te herfinancieren, zo stellen de analisten van JPMorgan. De hele sector van maaltijdbezorgers heeft volgens de Amerikaanse zakenbank een lastig halfjaar achter de rug, als gevolg van een moeilijke vergelijkingsbasis en druk op de consumentenbestedingen. Spoedig moet Delivery Hero obligaties aflossen. Het management zei vorige maand de kwestie te kunnen oplossen door de winstgevendheid op te voeren en zo de kasstroom te verhogen, door de herfinanciering van schulden en desinvesteringen. Sindsdien zijn de marktomstandigheden alleen maar verder verslechterd, merkte JPMorgan op. De zakenbank wacht nu eerst af hoe de aflossing wordt opgelost, alvorens het aandeel weer als koopwaardig wordt bestempeld. Bron: ABM Financial News

