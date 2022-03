Futures Wall Street wijzen omhoog

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar de langverwachte renteverhoging door de Federal Reserve later op de dag.

Het zal de eerste renteverhoging voor de Fed worden sinds 2018.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 1,3 procent in de plus. Techbeurs Nasdaq kan 1,7 procent hoger openen straks.

De stemming is optimistisch. De Hang Seng index in Hongkong steeg woensdag ongekend hard, met 9 procent, na berichten van staatsmedia dat de regering de aandelenmarkt zal stabiliseren en economische groei gaat stimuleren. Dat bracht een kentering, nadat de Chinese aandelen in de voorgaande week steeds harder daalden, door vrees voor westerse sancties omdat China weinig moeite lijkt te hebben met de Russische invasie van Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne en de inflatiedruk blijven belangrijk, maar Amerikaanse beleggers focussen woensdag vooral op de Fed. Een renteverhoging van 25 basispunten wordt alom verwacht, waarmee het ruime monetaire beleid van de coronapandemie en daarvoor een eindpunt bereikt.

"In essentie is het rentebesluit van de Fed vandaag de gemakkelijkste die ze moet nemen dit jaar", zei Michael Hewson van CMC Markets. "De inflatie staat op 8 procent en zal waarschijnlijk nog verder stijgen. Daarmee is een renteverhoging van 25 basispunten vanavond vrijwel zeker."

De grote vraag is hoe havikachtig de toon van de Fed zal zijn over verdere renteverhogingen of het sneller afbouwen van de balans, het verkopen van de opgekochte staatsleningen waarmee de economie en inflatie de afgelopen jaren werden gestimuleerd.

"Het grotere probleem van de Fed is de boodschap over toekomstige renteverhogingen, terwijl de inkoopprijzen sterk stijgen, wat de Amerikaanse economie in de loop van het jaar waarschijnlijk zal gaan vertragen", aldus Hewson.

Citigroup heeft de verwachting voor de mondiale economische groei in 2022 met 0,6 procentpunt verlaagd. Dan blijft er nog 3,3 procent groei over. De mondiale inflatieverwachting bij Citi steeg met 1,3 procentpunt tot 6,1 procent.

Aan het Oekraïense front is er wat optimisme over een diplomatieke oplossing. De gesprekken met Rusland "klinken wat realistischer", volgens de Oekraiense president Volodymyr Zelensky, hoewel ze moeizaam blijven.

Economisch nieuws komt er vanmiddag over de Amerikaanse detailshandelsverkopen in februari, de importprijzen van vorige maand en de bedrijfsvoorraden in januari. Ook het vertrouwen van de Amerikaanse huizenbouwers in maart krijgt een update en er zijn de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Het rentebesluit van de Fed volgt om 7 uur vanavond Nederlandse tijd.

De Amerikaanse retailomzet is in februari gegroeid, maar minder snel dan in januari, denken economen, kijkend naar de impact van de hoge inflatie en de Russische invasie van Oekraïne.

De olieprijs daalde nog iets verder onder de 100 dollar, na de sterke terugval van dindsag. Een aprilfuture West Texas Intermediate werd 0,5 procent goedkoper op 95,95 dollar en Brent-olie voor levering in mei daalde 0,6 procent tot 99,28 dollar.

De euro/dollar noteerde 0,3 procent hoger op 1,0999. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0945 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Foxconn heeft zijn Chinese fabrieken heropend, nadat die waren gesloten door een coronalockdown in Shenzhen deze week. Foxconn is de grootste toeleverancier van Apple, die de iPhones van de Amerikaanse technologietitaan in elkaar zet. Door de medewerkers binnen de fabriek te houden, kunnen ze het virus niet verspreiden en mag de productie weer gaan draaien.

Het aandeel Big Lots steeg 15 procent, nadat aandeelhouder Mill Road meldde een belang van 5,1 procent te hebben verworven en aanstuurt op een verkoop van het bedrijf. De beoogde verkoopprijs zou 70 tot 120 procent hoger zijn dan de slotkoers van maandag.

Chinese techaandelen met een notering in de VS zullen met stevige winsten openen. Alibaba opent vermoedelijk 19 procent in het groen en JD.com wint zelfs 21 procent.

Slotstanden

Wall Street eindigde dinsdag fors hoger dankzij de sterke daling van de olieprijs, wat de vrees voor een recessie als gevolg van de hoge inflatie verminderde.



De S&P 500 sloot 2,1 procent hoger op 4.262,45 punten, de Dow Jones-index steeg 1,8 procent tot 33.544,34 punten en technologiebeurs Nasdaq werd zelfs 2,9 procent meer waard, met een slotstand van 12.948,62 punten.