Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, nu er meer toenaderingen worden gedaan door Rusland en Oekraïne en de vrees op een verdere escalatie afneemt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 2,5 procent op 445,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 3,2 procent naar 14.365,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 3,1 procent met een stand van 6.552,93 punten. De Britse FTSE won woensdag 1,1 procent naar 7.254,22 punten.

Beleggers zijn optimistisch over de nieuwe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne, terwijl de energieprijzen wat zijn gedaald na de extreem hoge niveaus van de afgelopen dagen, zo merkten analisten van SEB op. "De hoop op een hogere productie en het teruglopen van de vraag leidt tot de verwachting dat de prijzen op wat meer redelijke niveaus blijven steken", aldus SEB.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat de positieve stemming die Wall Street dinsdagavond domineerde, ook terug te zien was op de Aziatische en Europese aandelenmarkten vanochtend.

Wiersma merkte vooral een rally in techaandelen op en de belofte van financiële beleidsmakers in China om de kapitaalmarkten stabiel te houden. "Naast de belofte van marktstabiliteit, zei een vergadering van Chinese bestuurders dat de natie zal zorgen voor een toekomstgericht monetair beleid en ernaar zal streven om de risico's te beheersen die voortkomen uit de onroerendgoedsector", aldus Wiersma.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten naast de detailhandelsverkopen ook de importprijzen over februari, de bedrijfsvoorraden over januari, het vertrouwen van de huizenbouwers over maart en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Vanavond volgt dan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten.

Olie noteerde woensdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 96,08 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 99,59 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0995. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0961 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0945 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BMW verwacht dat de winstmarge voor het automotive-segment dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht, vanwege de oorlog in Oekraïne. De koers van het aandeel BMW noteerde 3,0 procent hoger.

E.ON heeft in 2021 meer omzet en winst weten te boeken en rekent voor dit jaar op een record EBITDA. De koers van het aandeel noteerde 1,0 procent hoger.

Drankenfabrikant Pernod Ricard gaat voor maximaal 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen tussen vandaag en 6 april. De koers van het aandeel Pernod Ricard noteerde een plus 2,6 procent.

Inditex heeft afgelopen jaar de omzet en de resultaten flink zien stijgen. De koers van het aandeel van de Spaanse modegigant noteerde 1,8 procent lager.

In Parijs en Frankfurt domineerden de stevige plussen. De koers van het aandeel Thales daalde in Parijs het meest met een verlies van 1,5 procent.

Een opvallende stijger was te vinden in Amsterdam, waar de koers van het aandeel Prosus maar liefst 21 procent steeg. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg op de beurs in Hongkong 23 procent. Ook andere Chinese techaandelen hadden vanochtend de wind in de rug, na de koersdalingen in de afgelopen handelsdagen.

Ook Europese techaandelen deden het goed. Zo stegen de koers van aandelen van halfgeleiderspecialisten ASML, ASMI en Besi in Amsterdam 6 tot 7 procent en steeg die van STMicroelectronics in Parijs ook bijna 7 procent. Op de Franse beurs deden de aandelenkoersen van luxemerken Hermes en Kering het eveneens goed met stijgingen van circa 6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een flink hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,4 procent in het groen.

De S&P 500 sloot dinsdag al 2,1 procent hoger op 4.262,45 punten. De Dow Jones-index steeg 1,8 procent tot 33,544,34 punten. Technologiebeurs Nasdaq liep 2,9 procent op naar een slotstand van 12.948,62 punten.