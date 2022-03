Beursblik: Bank of England gaat door met renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de belangrijkste rente donderdag vermoedelijk verder verhogen. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het rentebesluit van de Britse centrale bank. Nadat de BoE de markten in december verraste met een renteverhoging van 0,10 procentpunt naar 0,25 procent, werd de rente in februari verder verhoogd, naar 0,50 procent. Opvallend was toen dat vier beleidsmakers van het negenkoppige Monetary Policy Committee de rente zelfs met 50 basispunten wilden verhogen naar 0,75 procent. De BoE verwacht dat de inflatie in april piekt op 7,25 procent. Maar die verwachting werd uitgesproken voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Daarom is de kans groot dat de inflatie nog hoger uitkomt, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die een stijging naar 10 procent in de zomer niet uitsluit. Dit is ver boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank. "De Bank of England zal de rente dit jaar nog wel een paar keer moeten verhogen", denkt Hewson, die voor donderdag rekent op een verhoging naar 0,75 procent. UBS deelt die mening. En een volgende renteverhoging in mei is aannemelijk, aldus de Zwitserse bank. Volgens economen van AXA Investment Managers rechtvaardigt het economisch herstel in het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar ook een renteverhoging in maart. Verder rekent AXA nu op verhogingen van 0,25 procentpunt in mei en juni. Eerder was dat mei en augustus. Deutsche Bank raamt voor dit jaar nog drie renteverhogingen in, inclusief één deze week. Na een renteverhoging van 0,25 procentpunt donderdag, verwacht de Duitse grootbank in mei een verhoging met 0,50 procentpunt en in augustus een verhoging met 0,25 procentpunt. Deutsche Bank verwacht dit jaar een groei van 3,8 procent en dat de inflatie in april piekt op 8,5 procent. Geopolitieke spanningen vormen wel een risico, waarschuwen de economen. Rabobank waarschuwt dat de Britse economie aanzienlijke tegenwinden te wachten staan, bijvoorbeeld in de vorm van hogere energieprijzen. "De centrale bank begint al ruimte te verliezen om de rentes te verhogingen", aldus Rabobank. Als de BoE donderdag voorzichtiger blijkt dan de Federal Reserve een dag eerder, dan kan dit het Britse pond onder druk zetten ten opzichte van de dollar. De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdagmiddag bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.