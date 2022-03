Valuta: euro neigt naar 1,10 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0980 dollar, op een dag waarop de Federal Reserve met een vers rentebesluit komt. "Daar is het wachten op, maar de markt heeft een verhoging met 25 basispunten al ingeprijsd", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daarmee verschuift de aandacht naar het commentaar van voorzitter Jerome Powell en de dot plot", aldus Mevissen. De markt oogt na de als iets constructiever ervaren opstelling van Rusland in de gesprekken over een staakt-het-vuren in Oekraïne en de terughoudendheid van China ten aanzien van het conflict volgens Mevissen risicominnend, ofschoon de volatiliteit zeker nog niet is afgenomen. Van de macro-economische data die vandaag uit de Verenigde Staten naar buiten komen, zijn wat Mevissen betreft de detailhandelsverkopen het belangrijkst. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten in aanloop naar het rentebesluit naast de detailhandelsverkopen ook de importprijzen over februari, de bedrijfsvoorraden over januari, het vertrouwen van de huizenbouwers over maart en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0984 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8409 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3061 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.