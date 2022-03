Prosus uitblinker in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs won woensdagochtend flink. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 2,9 procent, mede dankzij een koerssprong van Prosus. Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat de positieve stemming die Wall Street dinsdagavond domineerde, ook terug te zien was op de Aziatische en Europese aandelenmarkten vanochtend. Wiersma merkte vooral een rally in techaandelen op en de belofte van financiële beleidsmakers in China om de kapitaalmarkten stabiel te houden. "Naast de belofte van marktstabiliteit, zei een vergadering van Chinese bestuurders dat de natie zal zorgen voor een toekomstgericht monetair beleid en ernaar zal streven om de risico's te beheersen die voortkomen uit de onroerendgoedsector", aldus Wiersma. Bovendien zijn beleggers optimistisch over nieuwe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne, terwijl de energieprijzen wat zijn afgekomen van de extreem hoge niveaus van de afgelopen dagen, zo merkten analisten van SEB op. "De hoop op een hogere productie en het teruglopen van de vraag leidt tot de verwachting dat de prijzen op wat meer redelijke niveaus blijven steken", aldus SEB. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde vanochtend dat de oorlog en alle sacties voor Rusland een grote bedreiging vormen voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie. Beleggers kijken vandaag nog uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank zal naar verwachting de beleidsrente met 0,25 procentpunt verhogen. Dit zou de eerste verhoging zijn sinds 2018, nadat de rentes lange tijd rond nul bleven. De renteverhoging van vandaag zou de eerste van een serie verhogingen kunnen zijn. Om die reden zal de markt goed kijken naar de zogeheten dot plot van de Fed. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0989. De olieprijzen stegen met 0,5 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen schoot Prosus 20,5 procent omhoog. Het aandeel kreeg de afgelopen dagen juist nog flinke klappen. Chinese techaandelen presteerden sowieso goed vandaag. Tencent won meer dan 23 procent, en Alibaba en JD.com ruim 27 procent en bijna 36 procent. Besi, ASMI en ING stegen 5 tot 6 procent. Shell leverde juist 1,6 procent in. Het aandeel is flink opgelopen door de hogere olieprijzen, maar staat de afgelopen dagen wat onder druk. In de AMX schoot Inpost 9,6 procent omhoog, terwijl ABN AMRO 5,4 procent steeg. Aalberts vulde de top drie grootste stijgers aan met een plus van 4,1 procent. OCI daalde juist 1,5 procent. Onder de kleinere aandelen won CM.com 7,0 procent. Bron: ABM Financial News

