UBS haalt Philips van kooplijst en verlaagt koersdoel fors

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor Philips verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 49,00 naar 29,00 euro. De problemen met de beademingsapparatuur in de VS en mogelijke claims blijven als een donkere wolk boven Philips hangen, stelt analist Graham Doyle. Beleggers zullen pas weer durven instappen als de terugroepactie is afgerond en er zicht is op hoe hoog eventuele claims uitvallen, denkt Doyle. Hij verwacht dat dit nog wel 12 maanden gaat duren. Tussen 2022 en 2026 verwacht UBS een samengestelde jaarlijkse winstgroei van gemiddeld 12 procent. Het aandeel oogt daardoor goedkoop in vergelijking tot de sector, meent de analist, maar het beeld is een stuk minder florissant als Philips wordt weggezet tegenover andere waarde-aandelen waar ook grote onzekerheid heerst over de vooruitzichten op middellange termijn. Het aandeel Philips stijgt woensdag, op een positief gestemd Damrak, 1,3 procent naar 28,91 euro. Bron: ABM Financial News

