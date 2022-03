ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 10,90 naar 11,40 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING refereerde aan de sterke resultaten van de bodemonderzoeker over het vierde kwartaal met een goede orderinstroom, hetgeen een gunstig perspectief biedt voor het lopende boekjaar. Ook voor de jaren 2023 en 2024 is ING positief gestemd en verwacht het geen vertragingen in de marktomstandigheden. De bank wees daarbij op de toenemende investeringen in de winning van olie en gas enerzijds en in windenergie anderzijds. Ook zien de analisten een herstel bij de landactiviteiten. De waardering van Fugro is echter nog altijd gebaseerd zijn op die van een pure oliespeler, aldus ING. De ramingen van ING bleven vrijwel ongewijzigd en liggen nog altijd boven de consensus. Het aandeel Fugro noteerde woensdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 9,53 euro. Bron: ABM Financial News

