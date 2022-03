Kepler Cheuvreux zet Ahold Delhaize op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het advies voor Ahold Delhaize verhoogd van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 30,98 naar 32,60 euro ging. Analist Fabienne Caron merkt op dat de oorlog in Oekraïne "de wereld heeft veranderd". "Hoewel onze analyse met betrekking tot de hogere voedselprijzen, volumedalingen en goedkopere artikelen in het assortiment overeind blijft, zijn deze ontwikkelingen wel in een stroomversnelling gekomen", aldus de analist. "Consumenten gaan het lastiger krijgen vanwege de huidige energiecrisis. In dit opzicht kijken we naar de VS, waar consumenten ook tegen inflatie aanlopen, maar minder last zullen hebben van de energiecrisis dan in Europa." Caron meent dat Ahold Delhaize daarom binnen de sector een "goede plek" is om in belegd te zijn. De analist verhoogde de raming voor de vergelijkbare groei in de VS vanwege de stijgende voedselprijzen. Daarentegen verlaagde de bank de verwachting voor de EBIT-marge voor dit jaar voor heel Ahold Delhaize van 4,2 naar 4,0 procent. Het aandeel Ahold Delhaize steeg woensdagochtend op een groene beurs 1,8 procent tot 29,18 euro. Bron: ABM Financial News

